В США анонсировали визит Зеленского и министра обороны Украины в Пентагон

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с новым министром обороны страны Рустемом Умеровым планируют 21 сентября посетить Пентагон. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на источники.

Согласно данным издания, в ходе визита представители Киева проведут переговоры с главой американского военного ведомства Ллойдом Остином. Кроме того, ожидаются встречи с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли и другими руководителями армии государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский посетит Пентагон в четверг, что станет его первой поездкой в штаб-квартиру Вооруженных сил США в Арлингтоне <...> после прошлогодней эскалации конфликта», — указано в материале.

При этом авторы статьи подчеркнули, что во время переговоров Умеров намерен ознакомить зарубежных коллег с «секретными планами» украинских войск.

11 сентября Ллойд Остин и Рустем Умеров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили военные нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В то же время американская сторона предоставила Киеву обновленные сведения о мерах, которые принимает Вашингтон в рамках программы поддержки.

Ранее стало известно, когда президент США Джо Байден анонсирует выделение нового пакета военной помощи Украине.