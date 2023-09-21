Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США анонсировали визит Зеленского и министра обороны Украины в Пентагон

Politico: Зеленский посетит Пентагон вместе с новым министром обороны Украины

close
100%
Andrew Harnik/AP

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с новым министром обороны страны Рустемом Умеровым планируют 21 сентября посетить Пентагон. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на источники.

Согласно данным издания, в ходе визита представители Киева проведут переговоры с главой американского военного ведомства Ллойдом Остином. Кроме того, ожидаются встречи с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли и другими руководителями армии государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский посетит Пентагон в четверг, что станет его первой поездкой в штаб-квартиру Вооруженных сил США в Арлингтоне <...> после прошлогодней эскалации конфликта», — указано в материале.

При этом авторы статьи подчеркнули, что во время переговоров Умеров намерен ознакомить зарубежных коллег с «секретными планами» украинских войск.

11 сентября Ллойд Остин и Рустем Умеров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили военные нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В то же время американская сторона предоставила Киеву обновленные сведения о мерах, которые принимает Вашингтон в рамках программы поддержки.

Ранее стало известно, когда президент США Джо Байден анонсирует выделение нового пакета военной помощи Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях