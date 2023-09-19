Генсек ООН рассказал о показателях голода в мире

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в рамках открытия общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что количество голодающих в мире достигло наивысших показателей с 2005 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Всеобщая декларация прав человека была подписана 75 лет назад, а в некоторых ее областях был достигнут огромный прогресс.

«Но мы не обеспечили базовые права для всех, если 1,2 млрд человек еще живут в крайней бедности, а голод находится на уровне, не наблюдавшемся с 2005 года», — подчеркнул Гутерриш.

Он добавил, что более чем в 50 странах остается законной дискриминация по этническим и расовым признакам, а люди идут на смертельный риск, чтобы добиться лучшей жизни.

До этого специальный докладчик ООН по вопросу о принудительных мерах Елена Довгань предупредила, что сохранение санкций на российские удобрения приведет к катастрофическим последствиям для ряда стран Африки и Латинской Америки.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».