Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: Сорос не заинтересован в сохранении единства западного мира

Политолог Колташов: Сорос заинтересован только в господстве США над всем миром

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление основателя Tesla и SpaceX, а также владельца X (Twitter) Илона Маска о том, что глава фонда «Открытое общество» Джордж Сорос стремится уничтожить западную цивилизацию. По словам эксперта, Сорос действительно не заинтересован в сохранении коллективного Запада с гегемонией США.

Колташов подчеркнул, что Сорос беспокоится только о могуществе Соединенных Штатов и заинтересован в ослаблении всех остальных стран, включая собственных союзников.

«Мы не видим здесь какого-то единства западного мира. Это пропагандистский миф. Мы видим, что Сорос, американское государство и американские финансовые круги пытаются заставить своих союзников отдать все для американских интересов и остаться при этом достаточно покладистыми, чтобы не быть опасными для США», — продолжил Колташов.

Он напомнил, что Сороса, в том числе, подозревают в поддержке нелегальной миграции в Евросоюз. Также, по его словам, миллиардер может быть причастен к обострению отношений России и ЕС, несмотря на то, что последнему это крайне не выгодно.

Взаимная неприязнь Маска и Сороса в публичной плоскости уже давно. Еще в мае глава SpaceX опубликовал сообщение, в котором обвинил главу фонда «Открытое общество» в ненависти к человечеству и сравнил его с суперзлодеем из «Людей Икс» Магнето.

Ранее американский журнал сообщил, что фонд Сороса переносит деятельность.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях