Политолог: Сорос не заинтересован в сохранении единства западного мира

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление основателя Tesla и SpaceX, а также владельца X (Twitter) Илона Маска о том, что глава фонда «Открытое общество» Джордж Сорос стремится уничтожить западную цивилизацию. По словам эксперта, Сорос действительно не заинтересован в сохранении коллективного Запада с гегемонией США.

Колташов подчеркнул, что Сорос беспокоится только о могуществе Соединенных Штатов и заинтересован в ослаблении всех остальных стран, включая собственных союзников.

«Мы не видим здесь какого-то единства западного мира. Это пропагандистский миф. Мы видим, что Сорос, американское государство и американские финансовые круги пытаются заставить своих союзников отдать все для американских интересов и остаться при этом достаточно покладистыми, чтобы не быть опасными для США», — продолжил Колташов.

Он напомнил, что Сороса, в том числе, подозревают в поддержке нелегальной миграции в Евросоюз. Также, по его словам, миллиардер может быть причастен к обострению отношений России и ЕС, несмотря на то, что последнему это крайне не выгодно.

Взаимная неприязнь Маска и Сороса в публичной плоскости уже давно. Еще в мае глава SpaceX опубликовал сообщение, в котором обвинил главу фонда «Открытое общество» в ненависти к человечеству и сравнил его с суперзлодеем из «Людей Икс» Магнето.

Ранее американский журнал сообщил, что фонд Сороса переносит деятельность.