Главы МИД G7 проведут встречу в Токио в ноябре

Главы Министерств иностранных дел стран Группы семи (G7) договорились провести встречу в Токио 7–8 ноября. Об этом журналистам сообщили во внешнеполитическом ведомстве Японии по итогам заседания, прошедшего на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН под председательством нового главы МИД Японии Ёко Камикавы, передает ТАСС.

«Япония объявила, что следующая встреча глав внешнеполитических ведомств G7 пройдет 7–8 ноября в Японии», — сказал представитель министерства.

Он отметил, что встреча будет проходить в очном формате.

15 сентября агентство Reuters, ссылаясь на представителя правительства Бельгии, сообщало, что страны «Большой семерки» (G7) планируют в течение следующих двух-трех недель объявить о косвенном запрете на поставки алмазов из России. Представитель бельгийского правительства сообщал, что ограничение должно вступить в силу в январе.

В 2022 году США ввели запрет на импорт российских неограненных алмазов, а также алмазов, ограненных на территории в России. В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что Евросоюз также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли.

Ранее Минфин США расширил санкции против российских банков.