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Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

МИД: Россия объявила о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия приняла решение о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), говорится в заявлении МИД РФ.

В документе говорится, что с марта 2022 года деятельность совета фактически парализована по вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС).

Отмечается что Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года, нарушая тем самым принцип ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий.

«В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР», — говорится в заявлении.

10 мая президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пекине раскрыли подробности визита главы МИД Китая в РФ.

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