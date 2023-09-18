Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Россия приняла решение о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), говорится в заявлении МИД РФ.

В документе говорится, что с марта 2022 года деятельность совета фактически парализована по вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС).

Отмечается что Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года, нарушая тем самым принцип ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий.

«В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР», — говорится в заявлении.

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