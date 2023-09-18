Милонов выбрал Винни-Пуха президентом сказочной страны

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что на так называемых «сказочных» выборах отдал бы свой голос Винни-Пуху. В интервью НСН он назвал его честным и искренним персонажем, отметив, что проведение таких выборов – это полезное занятие для учащихся.

В сентябре урок «Разговор о важном» приурочат к юбилею ЦИК – в честь этого события ребятам предложат выбрать президента «сказочной страны». Они смогут отдать голос за лису Алису, Винни-Пуха, Золушку, Карабаса-Барабаса или Бабу-Ягу.

Милонов эту идею одобрил, отметив, что это помогает рассказывать детям в форме игры о методике серьезных выборов.

«Только Карабасу-Барабасу нужно нарисовать членский билет КПРФ, Лисе Алисе — ЛДПР, а Винни-Пуху — «Единой России», потому что медведь и очаровательный персонаж», — добавил Милонов.

Напомним, занятие со сказочными выборами пройдет в России 25 сентября. Предполагается, что с помощью такого урока школьникам наглядно объяснят, как проходят выборы президента.

Политолог ранее заявил о большом значении «Разговоров о важном», отметив, что такие занятия полезнее, чем «односторонние нравоучения».