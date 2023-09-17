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Президент Финляндии: Путин более 30 минут рассказывал о стихотворении Лермонтова

Ниинистё: Путин более 30 минут рассказывал о стихотворении Лермонтова

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что российский лидер Владимир Путин более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта» в одну из прошлых встреч. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

По его словам, во время встреч Путин демонстрировал эрудицию и одержимость русской культуры.

Отмечается, что на одной из встреч Ниинистё спросил Путина о стихотворении Лермонтова, посвященном смерти Александра Пушкина. Лидер Финляндии отметил, что Путин говорил более получаса.

«Он знал об этом все», — сказал Ниинистё, отметив, что для Путина «это и есть Россия».

Также Ниинистё в интервью американской газете отметил, что странам Запада крайне важно найти способ для поддержания отношений с Россией в будущем. По его словам, США и европейским странам стоит выстраивать отношения с РФ на принципах терпимости и определенного уровня взаимопонимания.

Ранее в Финляндии вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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