В Москве пятилетнего мальчика увезли из детсада в больницу с черепно-мозговой травмой

В Москве воспитателя детского сада обвинили в систематических побоях после госпитализации одного из ее подопечных, сообщает msk1.ru.

По данным издания, в больницу из детсада при школе №117 на улице Гарибальди доставили пятилетнего ребенка. Его госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой, а мать мальчика отправилась в полицию.

Женщина говорит, что ее сын с трудом перенес адаптацию и часто капризничал, что не нравилось его воспитательнице. Та, по словам пострадавшего, сначала ругалась на него, а затем вышла из себя и столкнула со стула. Он упал на пол и ударился головой, педагога обвинили в систематическом избиении.

В образовательном учреждении уже начали проверку, но при этом утверждают, что родители не сообщали руководству о произошедшем в группе. Воспитательница отрицает все обвинения, заведующая детсадом также подчеркивает, что ее подчиненная до сих пор получала лишь положительные отзывы от родителей.

Ранее воспитательница из Якутска от злости бросила детсадовца на пол и попала на видео.