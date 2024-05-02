Финансист спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара может проверить на прочность двухмесячный минимум в 91,2 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его оценке, евро будет стоить около 97,6 рубля, если на мировом рынке пара EUR/USD останется около текущего уровня 1,07.

Бабин отметил, что налоговый период в России завершается, и экспортеры продают меньше долларов и евро.

«С другой стороны, для экспортеров на год продлена обязательная продажа большой доли валютной выручки, что увеличит предложение валюты в России. Кроме того, цены на нефть выросли. В результате рубль способен сохранить умеренную восходящую динамику», — заключил Бабин.

По данным Мосбиржи на 16:12 мск 2 мая, доллар стоит 92,22 рубля, евро — 98,29 рубля. С начала торгов американская валюта подешевела на 83 копейки, а европейская — на 1,51 рубля.

Бабин до этого объяснил укрепление рубля на торгах Мосбиржи 2 мая падением спроса спекулянтов на валюту. По словам финансиста, на праздниках спекулянты провоцировали многих инвесторов продавать валюту или вкладываться в нее на долгий срок, что ослабляло рубль.

Ранее стало известно, на сколько рубль подешевел с начала СВО.