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Депутат ГД обратилась в Генпрокуратуру из-за книги «Фашистский меч ковался в СССР»

Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру из-за книги «Фашистский меч ковался в СССР»

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Пресс-служба Елены Ямпольской

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру из-за продажи книги Юрия Дьякова и Татьяны Бушуевой «Фашистский меч ковался в СССР». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, подписчики сообщили ей, что книга 1992 года выпуска свободно продается на маркетплейсах и даже входила в ассортимент распродажи к 9 Мая.

«Обращения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор по поводу распространения данной книги на любых электронных площадках направлены», — написала Ямпольская.

До этого Ямпольская в своем Telegram-канале пообещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом).

Депутат прокомментировала фрагмент из интервью телеведущей, где она признается, что к своему сожалению радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города. По мнению Ямпольской, после таких слов артистке даже «в запойном бреду» не стоит думать о возвращении в Россию.

Ранее американцы возмутились запретом книг Дугина в США.

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