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На Украине спрогнозировали, сколько времени уйдет у РФ на приспособление к ATACMS

Советник комитета Рады Ступак: РФ приспособится к ракетам ATACMS за пару месяцев

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U.S. Department of Defense

Российская армия за пару месяцев научится противостоять ракетам ATACMS. Об этом заявил советник комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Иван Ступак изданию Newsweek.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Как мы знаем, россияне могут адаптироваться за очень короткий промежуток времени», — сказал Ступак.

Он обратил внимание, что уровень точности используемых ВСУ американских 155-миллиметровых снарядов M982 Excalibur снизился «с 70% до 6%» из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В конце апреля американские СМИ сообщили, что Вашингтон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Публично об этом не заявляли, чтобы использовать эффект неожиданности. В Госдепе подтвердили, что ATACMS поставили Киеву по прямому указанию президента США, сделанному в феврале. В России уверены, что новые дотации и оружие от США не помогут Украине кардинально повлиять на ход боевых действий.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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