На Украине спрогнозировали, сколько времени уйдет у РФ на приспособление к ATACMS

Российская армия за пару месяцев научится противостоять ракетам ATACMS. Об этом заявил советник комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Иван Ступак изданию Newsweek.
«Как мы знаем, россияне могут адаптироваться за очень короткий промежуток времени», — сказал Ступак.
Он обратил внимание, что уровень точности используемых ВСУ американских 155-миллиметровых снарядов M982 Excalibur снизился «с 70% до 6%» из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В конце апреля американские СМИ сообщили, что Вашингтон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Публично об этом не заявляли, чтобы использовать эффект неожиданности. В Госдепе подтвердили, что ATACMS поставили Киеву по прямому указанию президента США, сделанному в феврале. В России уверены, что новые дотации и оружие от США не помогут Украине кардинально повлиять на ход боевых действий.
Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.