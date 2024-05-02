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«Коррозия металла» не выступит до извинений от властей Нижнего Новгорода

Директор «Коррозии металла» Рунова заявила, что музыканты ждут извинений после задержания

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Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Директор группы «Коррозия металла» Мария Рунова рассказала, что музыканты не будут выступать до извинений от властей и правоохранительных органов Нижнего Новгорода, где коллектив задержали во время концерта. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приостановили концерты группы до тех пор, пока администрация Нижнего Новгорода и непосредственно участвовавшее в срыве нашего концерта отделение нижегородского СОБРа не принесут нам официальные извинения», — объяснила она.

Коллектив уже направил в нижегородскую полицию заявление о нанесении музыкантам, посетителям концерта и директору группы побоев во время концерта в Нижнем Новгороде со стороны правоохранительных органов.

«Мы не собираемся распадаться и навсегда прекращать свою деятельность. Мы должны еще отметить свое 40-летие, потому что это важно для наших поклонников, для всех людей, которые нас любят, для музыкальной культуры в целом», — уточнила Рунова.

27 апреля лидер группы Сергей «Паук» Троицкий и музыканты «Коррозии металла» были задержаны и допрошены в гримерке ночного клуба «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Позже в одном из отделов полиции Нижнего Новгорода их привлекли к административной ответственности за пропаганду нацистской символики, музыкантов оштрафовали на 1 тысячу рублей каждого.

Накануне член «Коррозии металла», гитарист Рэм Санчез сообщил о тяжелых условиях содержания в камере, куда его и бас-гитариста группы поместили после задержания.

Ранее композитор Клевицкий рассказал о встрече Пахмутовой с «братками».

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