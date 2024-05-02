Малайзия потребует от AstraZeneca разъяснений о побочных эффектах вакцины от COVID-19

Минздрав Малайзии намерен потребовать от биофармацевтической компании AstraZeneca разъяснений касательно ее признаний в побочных эффектах вакцины против COVID-19. Об этом сообщает малайзийское агентство Bernama.

По словам министра здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмада, AstraZeneca должна понести ответственность, представив подробные и прозрачные объяснения всем получившим вакцину пациентам из разных стран.

30 апреля стало известно, что международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что редким побочным эффектом ее вакцины против COVID-19 является тромбоз. Это выяснилось после того, как в отношении AstraZeneca был подан коллективный иск в связи с тем, что ее вакцина нанесла серьезный вред пациентам, а в некоторых случаях привела к летальному исходу. Пострадавшие и их родственники требуют возмещения ущерба, сумма которого составляет около $125 млн.

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