Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в социальной сети X (бывшая Twitter), что экономика США истощилась из-за стремления властей страны обескровить Российскую Федерацию конфликтом на Украине.

«Первоначальной целью этой прокси-войны было обескровить Россию», — написал он.

Офицер назвал это решение абсурдным, поскольку, по его словам, «произошло обратное».

«Ресурсы Америки истощаются. <…> (Президент РФ Владимир) Путин знает об этом», — отметил экс-советник.

Он также указал, что для обслуживания колоссального внешнего долга Соединенных Штатов теперь нужно тратить сумму, примерно равную военному бюджету страны — около триллиона долларов.

До этого заместитель генерального директора «Эксперт РА» Николай Иванов заявил, что США и Великобритания могут столкнуться с долговым кризисом.

В июле сообщалось, что Сингапур и Соединенные Штаты вышли в лидеры по госдолгу на душу населения.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.