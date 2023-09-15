Военный эксперт раскрыл, как долго США смогут поддерживать Украину

США планируют производство боеприпасов в интересах Украины до 2026-2027 года, именно столько они отводят для ведения боевых действий. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил военный эксперт Борис Рожин. Цель американцев, по его словам, максимально ослабить Россию. Собеседник отметил, что Вашингтон стоит за Киевом, как когда-то стоял за террористами в Сирии и других государствах.

«Видимый враг сменился, но главный — он никуда не делся. Поэтому и методы схожие. И отношение к местному населению схожее. Им плевать было на сирийцев, им плевать и на украинцев. Они использовали откровенных исламистов в Сирии, они используют нацистов на Украине. Для них это просто расходный материал», — продолжил Рожин.

Он добавил, что России необходимо просто принять эту реальность и методично работать над разгромом противника.

До этого Рожин дал прогноз окончания контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Собеседник согласился с публикациями западной прессы о том, что наступательные действия украинских войск завершатся через пять-шесть недель.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали наступать малыми пехотными подразделениями у села Работино.