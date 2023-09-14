Посланник папы Римского по вопросам Украины встретился со спецпредставителем КНР

Специальный представитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй и посланник папы Римского по урегулированию украинского конфликта кардинал Маттео Дзуппи провели переговоры в Пекине. Об этом заявили в пресс-службе Святого престола, передает ТАСС.

В сообщении указано, что ключевой темой встречи стал продолжающийся конфликт между Москвой и Киевом. Стороны обсудили «серьезные последствия» боевых действий, а также подчеркнули необходимость объединить усилия с целью восстановления мира.

Кроме того, Ли Хуэй и Маттео Дзуппи обменялись мнениями по вопросу продовольственной безопасности в мире. Согласно заявлению пресс-службы Святого престола, участники переговоров выразили надежду на скорую стабилизацию ситуации с экспортом зерна. В частности, речь шла о поставках круп в «подверженные наибольшему риску» страны.

Посланник папы Римского пробудет в КНР до 15 сентября. До этого он уже посетил Киев, Москву и Вашингтон. В ходе визитов Дзуппи обсуждал с представителями правительств посредническую роль Ватикана в урегулировании украинского кризиса и другие вопросы гуманитарного характера.

Ранее киевские власти исключили посредническую роль Ватикана в урегулировании конфликта.