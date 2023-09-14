В США прокомментировали высылку дипломатов из России

В посольстве США в Москве заявили, что правительство Соединенных Штатов считает решение РФ объявить двух американских дипломатов персонами нон грата необоснованным и должным образом на него ответит. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подтвердили, что МИД РФ проинформировал американского посла Линн Трейси о решении объявить двух дипломатов персонами нон грата.

«Мы категорически отвергаем основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала. Власти США ответят на это должным образом», — заявили в американском посольстве.

Накануне в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что вмешательство посольства Соединенных Штатов в Москве во внутренние дела России недопустимо и будет решительно пресекаться, и объявили персонами нон грата сотрудников американской дипмиссии в Москве.

До этого стало известно, что посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в Министерство иностранных дел России.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон высказал мнение, что Соединенные Штаты конфликтуют с Российской Федерацией ради сохранения роли гегемона на мировой арене.

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