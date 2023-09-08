Экс-глава Минобороны Украины оценил нового руководителя ведомства

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после громких коррупционных скандалов, заявил, что новый глава ведомства Рустем Умеров сможет продолжить начатые им инициативы. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Резникова, Умеров является компетентным и профессиональным человеком, который способен продолжить начатые инициативы.

До этого стало известно, что трое заместителей министра обороны Украины — Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко — подали в отставку.

Дейнега и Шевченко были назначены заместителями министра обороны в конце февраля. Их кандидатуры предложил занимавший в то время пост главы Минобороны Украины Алексей Резников.

5 сентября Рада поддержала отставку Резникова с поста главы Минобороны Украины. За нее проголосовали 327 парламентариев, против выступили четыре депутата, воздержались от участия в голосовании — 11.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский предложил заменить Резникова 41-летним Рустемом Умеровым.

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