Слуцкий ответил на угрозы США из-за выборов в новых регионах России

Власти США пытаются запугать жителей новых регионов России за их выбор, считает лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что Госдеп пообещал ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в также в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

«США решили включить «пропагандистскую страшилку», опасаясь, видимо, что «аргументов» в виде кассетных бомб и снарядов с обедненным ураном окажется недостаточно. В расчете на что? Снова попытаться запугать людей, которые уже сделали свой мужественный выбор быть с Россией? Не получилось тогда, не выйдет и сейчас!» — написал Слуцкий.

Он добавил, что в новых регионах России проходят демократические выборы, на которых жители избирают власть, способную гарантировать им право на жизнь без нацизма. Слуцкий подчеркнул, что в рамках голосования они достойно ответят всем угрозам США.

Ранее в ЦИК заявили, что на членов избиркомов новых регионов оказывают давление.