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В G20 достигли консенсуса по членству Африканского союза

Глава Евросовета Мишель: G20 достигла консенсуса по членству Африканского союза

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Global Look Press

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что «Группа двадцати» достигла консенсуса относительно членства Африканского союза в организации. Его слова приводит ТАСС.

«Страны Африки должны быть шире представлены на международной арене», — заявил он.

Он отметил, что Африканский союз, в который входят 55 стран, регулярно приглашается на саммиты G20, но настаивает на том, чтобы стать постоянным членом с тем же статусом, что и Евросоюз.

Мишель добавил, что в отношении этого существует консенсус.

До этого МИД России сообщил, что члены «Группы двадцати» (G20) на саммите в Нью-Дели планируют принять в свои ряды Афросоюз. Согласно сообщению ведомства к предстоящему участию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите G20, соответствующий пункт включен в проект декларации лидеров. В дипведомстве отметили, что Россия одна из первых поддержала заявку африканских партнеров.

Ранее в ЕС одобрили идею вступления Африканского союза в G20.

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