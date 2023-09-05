В МИД РФ заявили, что риторика «на грани хамства» не красит политических деятелей Армении

Представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства» по ситуации с Лачинским коридором. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, эта публичная риторика на грани чего-то похожего на хамство не красит политических деятелей Армении, <…> которые представляют армянское общество», — отметила дипломат.

Она предположила, что «роли у всех расписаны», то есть заранее известно, «кто что заявляет и кто как это говорит». Захарова обратила внимание, что «подобные выражения» звучат в последнее время нередко.

Таким образом дипломат прокомментировала слова спикера армянского парламента Алена Симоняна, выступившего с критическими заявлениями по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами.

30 августа Захарова заявила, что обвинять миротворцев РФ в ситуации с Лачинским коридором неверно.

Ранее США призвали к возобновлению движения по Лачинскому коридору.