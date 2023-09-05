Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что риторика «на грани хамства» не красит политических деятелей Армении

Захарова ответила на заявление спикера парламента Армении по Лачинскому коридору

close
100%
Пресс-служба МИД РФ

Представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства» по ситуации с Лачинским коридором. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, эта публичная риторика на грани чего-то похожего на хамство не красит политических деятелей Армении, <…> которые представляют армянское общество», — отметила дипломат.

Она предположила, что «роли у всех расписаны», то есть заранее известно, «кто что заявляет и кто как это говорит». Захарова обратила внимание, что «подобные выражения» звучат в последнее время нередко.

Таким образом дипломат прокомментировала слова спикера армянского парламента Алена Симоняна, выступившего с критическими заявлениями по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами.

30 августа Захарова заявила, что обвинять миротворцев РФ в ситуации с Лачинским коридором неверно.

Ранее США призвали к возобновлению движения по Лачинскому коридору.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях