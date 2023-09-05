МИД РФ счел эскалацией возможное возвращение ядерного оружия США в Британию

Россия воспримет как шаг к эскалации возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нами, если этот шаг будет реализован, он будет воспринят как эскалация», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Запад пойдет на «эскалационный шаг», который уводит в противоположную сторону от решения актуальной задачи вывода всех ядерных вооружений США из Европы.

Представитель МИД РФ напомнила, там арсенал развернут в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.

В конце августа стало известно, как британцы относятся к размещению ядерного оружия США в стране. Накануне газета Daily Telegraph сообщила, что Пентагон планируют перебросить две эскадрильи американских истребителей-бомбардировщиков F-35А, способных нести ядерное оружие, на военно-воздушную базу Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

В Британии нового главу МО сравнили с «играющим в хранилище ядерного оружия ребенком».