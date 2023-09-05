Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ счел эскалацией возможное возвращение ядерного оружия США в Британию

Захарова: РФ воспримет как эскалацию возвращение ядерного оружия США в Британию

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Россия воспримет как шаг к эскалации возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нами, если этот шаг будет реализован, он будет воспринят как эскалация», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Запад пойдет на «эскалационный шаг», который уводит в противоположную сторону от решения актуальной задачи вывода всех ядерных вооружений США из Европы.

Представитель МИД РФ напомнила, там арсенал развернут в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.

В конце августа стало известно, как британцы относятся к размещению ядерного оружия США в стране. Накануне газета Daily Telegraph сообщила, что Пентагон планируют перебросить две эскадрильи американских истребителей-бомбардировщиков F-35А, способных нести ядерное оружие, на военно-воздушную базу Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

В Британии нового главу МО сравнили с «играющим в хранилище ядерного оружия ребенком».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях