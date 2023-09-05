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Глава МИД РФ Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите 7 сентября

Захарова анонсировала участие Лаврова в Восточноазиатском саммите 7 сентября

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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в 18-м Восточноазиатском саммите в столице Индонезии — Джакарте — 7 сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, в рамках заседания российская сторона обсудит вызовы, с которыми сегодня сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), «на фоне осуществления Западом линии на расширение географической зоны НАТО».

«Намерены привлечь внимание к рискам обострения военно-политической обстановки в АТР», — отметила Захарова.

Согласно оценке представителя внешнеполитического ведомства, у Североатлантического альянса появилось новое желание — раскрыть и над данным регионом «натовский зонтик».

До этого в МИД Российской Федерации раскритиковали действия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в Китае предостерегли от создания блоков типа НАТО в Азии.

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