Байден во время своего выступления вновь забыл имя одного из министров

Президент США Джо Байден во время выступления забыл имя своего министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. На это обратили внимание «Известия».
Глава Белого дома не смог вспомнить имя и фамилию министра и в обращении к нему обошелся без деталей.
«Министр внутренней безопасности, парень, который устроился на эту работу, cпасибо, что согласился на эту работу», — сказал американский лидер.
Накануне сообщалось, что Джо Байден не смог вспомнить о том, что посещал Ирландию две недели назад.
До этого президент США трижды перепутал имя конгрессмена-демократа от Вирджинии во время своего выступления. По информации телеканала Fox News, он три раза назвал Дона Бейера другим именем — Дагом.
Кроме того, сообщалось, что Байден, произнося благодарственную речь во время церемонии вручения медалей почета военным, долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США Ллойда Остина.
Ранее Джо Байден чуть не уснул на заседании климатического саммита в Глазго.