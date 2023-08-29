В США рассказали, когда завершатся переговоры по гарантиям безопасности Украине

Заключение соглашений о двусторонних гарантиях стран «Большой семерки» Украине завершится не ранее 2024 года, на сегодняшний день переговоры начали только США и Великобритания. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники.

Газета также указывает, что в ближайшие несколько недель провести первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий планирует и Франция. Германия, отмечает издание, пока только прорабатывает вопрос о том, какую помощь она может оказать Украине. Информация о планах по переговорам по двусторонним гарантиям других стран G7 не приводится.

Среди проблем по этому вопросу WSJ называет отсутствие согласованности двусторонних соглашений между союзниками, что может сказаться на эффективности предоставляемой военной помощи Киеву.

Газета утверждает, что Париж, например, предложил запланировать поставки вооружений Киеву на следующие четыре год, поддержали ли эту идею другие западные страны, не сообщается.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на гарантии по безопасности от США «по израильской модели».

До этого Зеленский назвал число стран, присоединившихся к декларации G7 о гарантиях безопасности.