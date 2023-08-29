Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, когда завершатся переговоры по гарантиям безопасности Украине

WSJ: переговоры по гарантиям безопасности Украине растянутся на 2024 год

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Заключение соглашений о двусторонних гарантиях стран «Большой семерки» Украине завершится не ранее 2024 года, на сегодняшний день переговоры начали только США и Великобритания. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники.

Газета также указывает, что в ближайшие несколько недель провести первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий планирует и Франция. Германия, отмечает издание, пока только прорабатывает вопрос о том, какую помощь она может оказать Украине. Информация о планах по переговорам по двусторонним гарантиям других стран G7 не приводится.

Среди проблем по этому вопросу WSJ называет отсутствие согласованности двусторонних соглашений между союзниками, что может сказаться на эффективности предоставляемой военной помощи Киеву.

Газета утверждает, что Париж, например, предложил запланировать поставки вооружений Киеву на следующие четыре год, поддержали ли эту идею другие западные страны, не сообщается.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на гарантии по безопасности от США «по израильской модели».

До этого Зеленский назвал число стран, присоединившихся к декларации G7 о гарантиях безопасности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях