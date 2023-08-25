В МИД РФ прокомментировали обвинения Путина в причастности к падению самолета Пригожина

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал пренебрежением дипломатическими нормами высказанные представителями западных государств обвинения президента РФ Владимира Путина в крушении самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Это отражение общего пренебрежения дипломатическими нормами в вопиющей мере, все же не президенту США, на мой взгляд, рассуждать на тему тех или иных событий», — подчеркнул он.

До этого президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, считает ли он, что за крушением самолета стоит руководство России, заявил, что в России мало что происходит не по воле президента Владимира Путина.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее Байден заявил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест».