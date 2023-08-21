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Китай вместе с Ираном готов противостоять внешнему вмешательству

МИД: КНР готов вместе с Ираном противоборствовать внешнему вмешательству

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Thomas Peter/Reuters

Китай готов совместно с Ираном противостоять внешнему вмешательству и односторонней травле. Об этом заявил глава китайского министерства иностранных дел Ван И в беседе с иранском коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, слова которой приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Китай готов работать с Ираном», — сказал министр.

Ван И также пообещал быть на страже охраны суверенитета, безопасности и интересов развития двух государств, отстаивать совместные интересы развивающихся стран и международную справедливость.

Согласно информации МИД, стороны поговорили о сотрудничестве в рамках БРИКС.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин 21-24 августа посетит Южно-Африканскую Республику, где примет участие в XV саммите БРИКС. Китай поддерживает процесс расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и приветствует вступление новых стран в объединение.

Ранее Китай назвал главную задачу БРИКС.

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