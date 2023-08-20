США готовятся к «войне на истощение» на Украине, пишет газета Financial Times.

Также у американских и украинских властей возникли разногласия по поводу ведения контрнаступления. Вашингтон призвал Киев «меньше избегать риска» и задействовать свои силы на южном направлении.

США готовятся к «войне на истощение» на Украине, которая может продлиться до 2024 года.

Ранее сообщалось, что республиканцы в конгрессе США в качестве одного из условий одобрения дополнительного финансирования Вооруженных сил Украины могут потребовать введения контроля за средствами, которые Соединенные Штаты выделяют Киеву.

Отмечается, что республиканцы в нижней палате конгресса «давно скептически настроены» по отношению к финансированию Украины. Белый дом и демократы в конгрессе считают, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти, чтобы «успокоить крайне правых» конгрессменов, намерен настаивать на некотором сокращении запрашиваемых Байденом средств.

19 августа член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла, что американские власти отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь гражданам своей страны.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».