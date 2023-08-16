Лавров обсудил с Мирзояном ситуацию в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Араратом Мирзояном обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте российского министерства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее положение дел в Нагорном Карабахе и вокруг процесса армяно-азербайджанской нормализации», — сказано в сообщении.

В МИД России отметили, что Лавров и Мирзоян также обменялись мнениями о перспективах дебатов по карабахскому вопросу в Совете безопасности ООН.

Накануне министр иностранных дел России обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым вопросы деэскалации обстановки вокруг Нагорного Карабаха.

До этого заместитель главы МИД России Михаил Галузин обсуждал на встрече с послом Армении в Москве Вагаршаком Арутюняном обстановку вокруг Лачинского коридора в Нагорном Карабахе.

12 августа в МИД Армении заявляли, что страна обратилась в Организацию объединенных наций с просьбой провести экстренное заседание Совета безопасности для обсуждения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что Ереван сообщил об острой нехватки товаров первой необходимости, включая продуктов питания, лекарств и топлива. Отмечалось, что ситуация усугубилась после 15 июня 2023 года, когда Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.