Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров обсудил с Мирзояном ситуацию в Карабахе

Лавров обсудил с главой МИД Армении Мирзояном ситуацию в Нагорном Карабахе

close
100%
МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Араратом Мирзояном обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте российского министерства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее положение дел в Нагорном Карабахе и вокруг процесса армяно-азербайджанской нормализации», — сказано в сообщении.

В МИД России отметили, что Лавров и Мирзоян также обменялись мнениями о перспективах дебатов по карабахскому вопросу в Совете безопасности ООН.

Накануне министр иностранных дел России обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым вопросы деэскалации обстановки вокруг Нагорного Карабаха.

До этого заместитель главы МИД России Михаил Галузин обсуждал на встрече с послом Армении в Москве Вагаршаком Арутюняном обстановку вокруг Лачинского коридора в Нагорном Карабахе.

12 августа в МИД Армении заявляли, что страна обратилась в Организацию объединенных наций с просьбой провести экстренное заседание Совета безопасности для обсуждения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что Ереван сообщил об острой нехватки товаров первой необходимости, включая продуктов питания, лекарств и топлива. Отмечалось, что ситуация усугубилась после 15 июня 2023 года, когда Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях