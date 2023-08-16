Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Иране заявили о готовности отменить визы с Россией

Посол Джалали заявил, что Иран полностью готов к отмене виз с Россией

close
100%
Vahid Salemi/AP

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью газете «Известия», что его страна полностью готова к отмене виз с Россией.

По словам дипломата, в настоящее время ожидаются соответствующие решения иранских должностных лиц, после чего меры по отмене визового режима будут утверждены и переведены в практическую плоскость. Джалали отметил, что Иран и Россия находятся «в самом начале пути» реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

Посол указал, что в Иране «рады пригласить россиян» в зимний период на южное побережье Персидского залива, поскольку «в это время года там очень тепло». Он также напомнил, что в этой части страны есть множество островов, в числе которых Киш и Кешм, порты Чабехар, города Бендер-Аббас и Бушер, а также провинции Хузестан, Ахваз и другие.

По словам Джалали, интерес для россиян может представлять и центральная часть Ирана, в которой в основном расположены пустыни.

В июне дипломат говорил о том, что соглашение о безвизовом посещении РФ и Ирана туристами этих стран в составах групп должно заработать уже в 2023 году. Посол отмечал, что иранская сторона заинтересована в полной отмене виз, и это является «запросом времени».

До этого заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафия заявлял, что визы в страну для российских туристов необходимо отменить до сентября 2023 года. Он сообщал, что все соглашения уже достигнуты.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях