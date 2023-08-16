В Иране заявили о готовности отменить визы с Россией

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью газете «Известия», что его страна полностью готова к отмене виз с Россией.

По словам дипломата, в настоящее время ожидаются соответствующие решения иранских должностных лиц, после чего меры по отмене визового режима будут утверждены и переведены в практическую плоскость. Джалали отметил, что Иран и Россия находятся «в самом начале пути» реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

Посол указал, что в Иране «рады пригласить россиян» в зимний период на южное побережье Персидского залива, поскольку «в это время года там очень тепло». Он также напомнил, что в этой части страны есть множество островов, в числе которых Киш и Кешм, порты Чабехар, города Бендер-Аббас и Бушер, а также провинции Хузестан, Ахваз и другие.

По словам Джалали, интерес для россиян может представлять и центральная часть Ирана, в которой в основном расположены пустыни.

В июне дипломат говорил о том, что соглашение о безвизовом посещении РФ и Ирана туристами этих стран в составах групп должно заработать уже в 2023 году. Посол отмечал, что иранская сторона заинтересована в полной отмене виз, и это является «запросом времени».

До этого заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафия заявлял, что визы в страну для российских туристов необходимо отменить до сентября 2023 года. Он сообщал, что все соглашения уже достигнуты.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.