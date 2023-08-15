Депутат обвинил власти ФРГ в сокращении расходов на соцсферу ради поставок оружия Украине

Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт выступила против решения властей ФРГ о сокращении бюджета на социальную сферу одновременно с тем, как руководство республики ищет все новые средства на финансирование поставок оружия на Украину, передает ТАСС.

«На соцзащиту денег нет — зато есть на бесконечные поставки оружия на Украину: €5 млрд запланированы [министром Линднером] в бюджете страны ежегодно до 2027 года как «помощь для поддержания духа» украинских военных», — написала Вагенкнехт на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она полагает, что такие выплаты ведут лишь к «эскалации насилия» и «все больше отдаляют конец войны».

До этого сопредседатель партии «Зеленые», которая входит в правящую коалицию ФРГ, Омид Нурипур заявила, что власти Германии должны отправить Украине новые военные средства.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии. 11 августа в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.

Ранее Германию обвинили в пересечении «красных линий» из-за помощи Украине.