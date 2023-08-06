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Стало известно, что в Джидде обсуждался еще один мирный план по Украине

Bild: в Джидде обсуждался еще один возможный мирный план по Украине

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

На переговорах по конфликту на Украине, которые прошли в городе Джидда Саудовской Аравии, обсуждался еще один возможный мирный план. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на дипломатов, находящихся в Джидде.

По ее информации, Саудовская Аравия представила новый план вместе с другими странами.

«Частью плана является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными», — сказано в сообщении.

По данным издания, Саудовская Аравия проинформировала Российскую Федерацию о ходе этих переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной в настоящее время нет, специальная военная операция продолжится.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги переговоров по решению украинского кризиса, которые прошли в городе Джидда Саудовской Аравии. Он считает, что переговоры с Киевом пока не нужны. Как отметил Медведев, трудно осуждать «желание закончить войну», но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении нескольких ключевых условий, в том числе участие в переговорах России, которую не пригласили на встречу в Саудовской Аравии.

Ранее в США заявили, что Украине не на что надеяться в ходе СВО.

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Операция на Украине
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