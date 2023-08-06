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Премьер Японии не стал называть тех, кто устроил бомбардировку Хиросимы

Премьер Японии и мэр Хиросимы не упомянули США на траурной церемонии в связи с годовщиной

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AP

Премьер Японии и мэр Хиросимы не упомянули Соединенные Штаты на траурной церемонии в связи с годовщиной ядерной бомбардировки города, сообщает ТАСС.

Траурная церемония проходит в Хиросиме ежегодно 6 августа. Японские официальные лица обычно не упоминают США как страну, ответственную за единственные ядерные бомбардировки в истории человечества. Вторым городом, подвергшимся ядерному удару, стал Нагасаки.

Однако в японских учебниках истории, а также в Мемориальном музее мира в Хиросиме все подробности атомных бомбардировок 1945 года представлены в полном объеме и без искажений исторических событий.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в речи, посвященной ядерной бомбардировке Хиросимы, ни разу не упомянул Соединенные Штаты.

В речи Гуттериша звучит призыв к мировому сообществу провести ядерное разоружение и призыв не допустить новых ядерных бомбардировок.

Ранее постоянная пятерка СБ ООН обсудила сокращение стратегических рисков.

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