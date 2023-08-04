В Госдуме поддержали решение Путина пересадить чиновников на отечественные авто

В Госдуме поддержали решение президента РФ Владимира Путина о том, что чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова опубликованы на сайте Госдумы.

Как рассказал Володин, он обсудил данную тему с руководителями фракций Госдумы.

«Начинать надо с себя <...> Все поддерживают такое решение», — сказал Володин.

По его словам, они договорились, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», позже «Волга». Переходить только на отечественные авто начнут с сентября, подчеркнул он.

Спикер Госдумы заявил, что сам пользуется «Аурусом», а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3».

Ранее Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности рассказал, что министерства, ведомства и управление делами президента попросили его «сделать упор» на приобретение иномарок. Глава государства выступил категорически против и призвал всех чиновников страны ездить на отечественных авто.

Ранее стало известно, какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа.