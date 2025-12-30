Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Назван простой способ предсказать риск деменции

CDN: качество питания с детства связано с риском деменции в пожилом возрасте
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Люди, которые на протяжении всей жизни придерживаются менее здорового рациона, чаще сталкиваются с когнитивными трудностями и признаками деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные почти за 70 лет наблюдений в рамках Британского когортного исследования 1946 года. Работа опубликована в журнале Current Developments in Nutrition (CDN).

Команда под руководством Келли Кара из Школы питания и политики питания Университета Тафтса проанализировала данные 3059 участников. Качество питания оценивали в возрасте 4 лет, а затем во взрослом возрасте — в 36, 43, 53 и 60–64 года. Для этого использовали индекс здорового питания HEI-2020, который отражает соответствие рациона современным диетическим рекомендациям.

Когнитивные способности измерялись на семи этапах жизни — от 8 до 69 лет. В детстве это были тесты на чтение, словарный запас и арифметику, во взрослом возрасте — задания на память, скорость обработки информации и реакцию. На основе этих данных ученые выделили несколько устойчивых траекторий когнитивного развития.

Анализ показал четкую связь между качеством питания и уровнем когнитивных функций. Участники с наиболее низкими показателями интеллекта в пожилом возрасте чаще всего принадлежали к группе с низким качеством питания на протяжении жизни. Напротив, люди с высокими когнитивными показателями в большинстве случаев придерживались умеренно или стабильно здорового рациона.

Различия особенно усиливались во взрослом возрасте. Участники с лучшими когнитивными показателями ели больше цельных фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов, а также потребляли меньше соли и рафинированных зерен. В группе с низким качеством питания признаки вероятной деменции выявлялись почти у 10% участников, тогда как среди тех, кто придерживался более здорового рациона, — лишь у 2–6%.

«Наши результаты показывают, что питание на протяжении всей жизни, а не только в пожилом возрасте, связано с тем, как мозг справляется со старением», — отметили авторы работы.

Ранее был назван простой способ снизить риск депрессии у мужчин.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27535273_rnd_5",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+