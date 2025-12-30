Назван простой способ предсказать риск деменции

Люди, которые на протяжении всей жизни придерживаются менее здорового рациона, чаще сталкиваются с когнитивными трудностями и признаками деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные почти за 70 лет наблюдений в рамках Британского когортного исследования 1946 года. Работа опубликована в журнале Current Developments in Nutrition (CDN).

Команда под руководством Келли Кара из Школы питания и политики питания Университета Тафтса проанализировала данные 3059 участников. Качество питания оценивали в возрасте 4 лет, а затем во взрослом возрасте — в 36, 43, 53 и 60–64 года. Для этого использовали индекс здорового питания HEI-2020, который отражает соответствие рациона современным диетическим рекомендациям.

Когнитивные способности измерялись на семи этапах жизни — от 8 до 69 лет. В детстве это были тесты на чтение, словарный запас и арифметику, во взрослом возрасте — задания на память, скорость обработки информации и реакцию. На основе этих данных ученые выделили несколько устойчивых траекторий когнитивного развития.

Анализ показал четкую связь между качеством питания и уровнем когнитивных функций. Участники с наиболее низкими показателями интеллекта в пожилом возрасте чаще всего принадлежали к группе с низким качеством питания на протяжении жизни. Напротив, люди с высокими когнитивными показателями в большинстве случаев придерживались умеренно или стабильно здорового рациона.

Различия особенно усиливались во взрослом возрасте. Участники с лучшими когнитивными показателями ели больше цельных фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов, а также потребляли меньше соли и рафинированных зерен. В группе с низким качеством питания признаки вероятной деменции выявлялись почти у 10% участников, тогда как среди тех, кто придерживался более здорового рациона, — лишь у 2–6%.

«Наши результаты показывают, что питание на протяжении всей жизни, а не только в пожилом возрасте, связано с тем, как мозг справляется со старением», — отметили авторы работы.

Ранее был назван простой способ снизить риск депрессии у мужчин.