Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В небе над Тульской областью сбили украинский дрон

Миляев: силы ПВО уничтожили над Тульской областью украинский беспилотник
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Подразделения российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Тульской областью беспилотный летательный аппарат украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что пострадавших нет. По имеющейся предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Губернатор отметил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников. В связи с этим он призвал жителей избегать открытых пространств, отойти от окон и не проводить фото- и видеосъемку действий сил ПВО.

30 декабря сообщалось, что украинская армия начала массовую атаку беспилотников на территорию Херсонской области.

В этот же день Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате чего большая часть населенных пунктов оказалась обесточена.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+