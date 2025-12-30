В небе над Тульской областью сбили украинский дрон

Подразделения российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Тульской областью беспилотный летательный аппарат украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что пострадавших нет. По имеющейся предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Губернатор отметил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников. В связи с этим он призвал жителей избегать открытых пространств, отойти от окон и не проводить фото- и видеосъемку действий сил ПВО.

30 декабря сообщалось, что украинская армия начала массовую атаку беспилотников на территорию Херсонской области.

В этот же день Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате чего большая часть населенных пунктов оказалась обесточена.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области.