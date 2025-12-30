Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Петербурге спасли собак, которых владелец запер в замусоренном фургоне

Спасатели освободили замученных собак из замерзшего фургона в Петербурге
Кадр из видео/Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Сотрудники МЧС вскрыли фургон, в котором петербуржец запер двух породистых собак. Об этом пишет 78.ru.

Фургон, где сутками скулили собаки, стоял на углу Скобелевского и Удельного проспектов. Сегодня активисты вызвали спасателей, которые вскрыли автомобиль в присутствии свидетелей. На горе хлама находились две австралийские пастушьи собаки.

Местные жители говорят, что хозяин фургона, 45-летний мужчина по имени Дмитрий, который, по их словам, выглядит «как бомж», уже не в первый раз попадается на жестоком обращении с животными.

В сентябре он посадил в машину пятерых австралийских хилеров с щенками, но полицейским удалось спасти лишь одну собаку, при этом у нее не оказалось языка, а теперь запер питомцев в промерзающем автомобиле.

Дмитрий, который занимается разведением собак, называет их своими вещами и утверждает, что животные ухоженные и упитанные, однако отказывается показывать условия содержания.

До этого спасатели в Москве сняли с козырька здания кота, просидевшего там две недели.

Ранее полицейский спас собаку из замерзшего озера.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+