В Петербурге спасли собак, которых владелец запер в замусоренном фургоне

Сотрудники МЧС вскрыли фургон, в котором петербуржец запер двух породистых собак. Об этом пишет 78.ru.

Фургон, где сутками скулили собаки, стоял на углу Скобелевского и Удельного проспектов. Сегодня активисты вызвали спасателей, которые вскрыли автомобиль в присутствии свидетелей. На горе хлама находились две австралийские пастушьи собаки.

Местные жители говорят, что хозяин фургона, 45-летний мужчина по имени Дмитрий, который, по их словам, выглядит «как бомж», уже не в первый раз попадается на жестоком обращении с животными.

В сентябре он посадил в машину пятерых австралийских хилеров с щенками, но полицейским удалось спасти лишь одну собаку, при этом у нее не оказалось языка, а теперь запер питомцев в промерзающем автомобиле.

Дмитрий, который занимается разведением собак, называет их своими вещами и утверждает, что животные ухоженные и упитанные, однако отказывается показывать условия содержания.

