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Источник: Моди отказался ехать на саммит БРИКС в ЮАР из-за отсутствия Путина

РИА Новости: премьер Индии Моди отказался ехать на саммит БРИКС в ЮАР без Путина

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Alexander Nemenov/Pool/AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге 22-24 августа из-за того, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммите. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Индии.

«Вице-президент или министр иностранных дел Индии примет участие в саммите БРИКС», — рассказал источник.

Также он заявил, что стороны пришли к согласию относительно планов расширения организации. По его словам, «никаких споров по этому вопросу нет».

Накануне агентство Reuters сообщало, что Нарендра Моди, вероятнее всего, будет участвовать в работе саммита виртуально, а не в очном формате.

Также сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР. 2 августа посол Боливии в Российской Федерации Мария-Луиса Рамос-Урсагасте заявила, что дипмиссия передала российской стороне ноту о желании присоединиться к БРИКС.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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