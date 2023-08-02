В Германии назвали сроки завершения конфликта на Украине

Западные государства с помощью массового давления вынудят Украину пойти на прекращения огня с Россией на фоне отсутствия серьезных успехов в контрнаступлении Киева, пишет Die Welt. По информации издания, заморозки конфликта можно ждать уже в зимний период текущего года.

«Украинское контрнаступление продолжается уже 60 дней, с небольшими успехами и огромными потерями. Киев не сможет дать отпор российскому агрессору. Все указывает на то, что этот конфликт будет заморожен. Украина находится в очень плохом положении — по крайней мере, с точки зрения собственных заявлений о желании вернуть себе все территории», — говорится в тексте.

Обозреватели издания добавляют, что вряд ли Киеву когда-либо удастся осуществить задуманное, а заморозка конфликта, вероятно, будет похожа на «корейский вариант» урегулирования с появлением линии соприкосновения. Welt подчеркивает, что на Западе признают неспособность ВСУ «совершать устойчивые прорывы и крупномасштабные завоевания несмотря на современное оснащение».

Ранее в Венгрии исключили возможность победы Украины над Россией.