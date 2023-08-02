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В Польше констатировали ухудшение отношений с Украиной

В МИД Польши заявили об ухудшении отношений с Украиной из-за заявлений Киева

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eadaily.com

Украинско-польские отношения находятся не в лучшем состоянии, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. В эфире RFM FM он отметил, что это связано с последними действиями представителей руководства Украины, из-за которых заместитель украинского посла в Варшаве был приглашен в польское внешнеполитическое ведомство.

«Разговор [с представителем посольства Украины] будет честным и конкретным. Как всегда. Мы передадим наши оценки того, как выглядят сегодня наши отношения, которые, к сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает», — пояснил Яблоньский.

Он добавил, что в последнее время на Украине появились «некоторые эмоции», которые могут быть связаны с продолжением конфликта на территории страны. Яблоньский подчеркнул, что Варшава относится с пониманием к состоянию Киева, но призывает не нападать на своих союзников.

«Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши», — заключил Яблоньский.

Отношения Польши и Украины обострились 1 августа с вызовом в МИД Украины польского посла в Киеве Бартоша Цихоцкого. Причиной послужили слова министра канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марчина Пшидача о том, что украинской стороне стоит начать ценить роль Варшавы и ее помощь. В офисе президента Украины Владимира Зеленского его заявления сравнили с «вероломством» и сочли безосновательными.

Ранее сообщалось, что в США растет число недовольных «хамской дипломатией» Зеленского.

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