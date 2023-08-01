Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в состоянии «прокси-войны» с Москвой. В своей статье для Newsweek он отметил, что текущая ситуация отчасти вызвана расследованием «российского вмешательства» в выборы 2016 года, в рамках которого его подозревали в предполагаемом сговоре с Россией.

«Вместо того, чтобы улучшать отношения с Россией, к чему я стремился, мы сейчас ведем прокси-войну с Россией, частично подпитываемую бредовым угаром о «Рашагейт». Украина полностью разорена <…> мы вполне можем дойти до третьей мировой», — пояснил Трамп.

Он добавил, что отказ Вашингтона от налаживания диалога с Москвой поспособствовал укреплению сотрудничества между Россией и Китаем. Трамп подчеркнул, что расследование против него поставило под угрозу безопасность США.

«Разрушения, которые эта ложь нанесла Америке, почти неисчислимы. Это подорвало нашу демократию, поставило под угрозу нашу безопасность и свободу», — заключил Трамп.

«Российское дело» официально было закрыто весной 2019 года. Согласно выводам спецпрокурора США Роберта Мюллера, правоохранительные органы не смогли подтвердить наличие сговора между Трампом и Россией. Кроме того, не был доказан факт влияния президента США на расследование, но сам факт попытки вмешательства российской стороны в американские выборы считается «очевидным».

В Кремле не раз опровергали подобные обвинения, а Трамп изначально называл дело Мюллера «охотой на ведьм». По мнению политика, расследование было сфабриковано демократами, которые не смогли смириться с проигрышем на выборах 2016 года.

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа.