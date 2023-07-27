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В Китае пригрозили «заблуждающимся» США и предупредили о серьезных последствиях

GT: Китай стал значительно сильнее со времен Корейской войны и сможет дать отпор США

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Global Look Press

Китай стал значительно сильнее, поэтому сможет ответить на агрессивную внешнюю политику США. Об этом пишет Global Times.

В статье указывается, что некоторые политики из Соединенных Штатов извлекли из Корейской войны уроки неправильно. В публикации отмечается, что они пытаются «ввести в заблуждение» политику США в на международной арене, подталкивая Вашингтон к разжиганию кризисов и войн. Но, подчеркивает автор, многое с времен Корейской войны изменилось — мощь КНР значительно возросла.

«Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета Китайской Народной Республики, несомненно, будут гораздо более серьезными», — считает Global Times.

Обозреватель также указал, что Корейская война стала «крупнейшим поражением американской армии в истории», но Соединенные Штаты, похоже, повторяют старые ошибки.

До этого в Китае предупредили украинцев о роковой ошибке в связи с кассетными боеприпасами. Обозреватель CGTN Синь Пин заявлял, что США, решив поставить кассетные боеприпасы Украине, «выпустили дьявола из ящика Пандоры».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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