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Захарова обвинила генсека ЮНЕСКО в превышении полномочий

Захарова: генсек ЮНЕСКО Азуле превысила полномочия, обвинив РФ в атаках на центр Одессы

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила генерального секретаря ЮНЕСКО в превышении своих полномочий за то, что Одре Азуле обвинила Россию в якобы атаках на исторический центр Одессы. Захарову цитирует RT.

«Мы с крайним недоумением увидели пресс-релиз. Госпожа Азуле в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках», — сказала представитель МИД РФ.

В апреле Мария Захарова заявляла, что поездку генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле на Украину можно расценивать как очередную «политическую пиар-акцию».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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