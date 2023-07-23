Главы МИД Ирана и ОАЭ осудили осквернение Корана в Дании и Швеции

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан вечером 22 июля провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого стороны осудили акции с надругательством над Кораном. Об этом сообщается на сайте МИД Ирана.
В ходе беседы Абдоллахиан «решительно осудил кощунство в отношении Корана в Швеции и Дании» и потребовал экстренной встречи министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), отметили в МИД.
Глава иранского МИД заявил, что оскорбление Корана задело чувства мусульман во всем мире, и отметил необходимость «противостоять тем, кто несет ответственность за богохульство».
21 июля члены группировки «Датские патриоты» (Danske Patrioter) подожгли Коран перед посольством Ирака в Копенгагене.
23 июля стало известно, что поездка в Ирак министра обороны Германии Бориса Писториуса была отменена на фоне протестов против сжигания Корана.
Ранее митингующие в Тегеране потребовали изгнать посла Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме.
Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.