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Главы МИД Ирана и ОАЭ осудили осквернение Корана в Дании и Швеции

Главы МИД Ирана и ОАЭ по телефону осудили акции с осквернением Корана в Дании и Швеции

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан вечером 22 июля провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого стороны осудили акции с надругательством над Кораном. Об этом сообщается на сайте МИД Ирана.

В ходе беседы Абдоллахиан «решительно осудил кощунство в отношении Корана в Швеции и Дании» и потребовал экстренной встречи министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), отметили в МИД.

Глава иранского МИД заявил, что оскорбление Корана задело чувства мусульман во всем мире, и отметил необходимость «противостоять тем, кто несет ответственность за богохульство».

21 июля члены группировки «Датские патриоты» (Danske Patrioter) подожгли Коран перед посольством Ирака в Копенгагене.

23 июля стало известно, что поездка в Ирак министра обороны Германии Бориса Писториуса была отменена на фоне протестов против сжигания Корана.

Ранее митингующие в Тегеране потребовали изгнать посла Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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