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Лукашенко оценил перспективы вокруг части территорий Украины

Президент Белоруссии Лукашенко назвал неприемлемыми планы Польши по расчленению Украины

Планы вокруг «расчленения Украины» и отрыву от нее западной части, которые могут вынашиваться в том числе и Варшавой, неприемлемы, утверждает белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

В воскресенье, 23 июля, Лукашенко встретился в Петербурге с российским президентом Владимиром Путиным.

«Отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо», — подчеркивается в канале, близком к пресс-службе Лукашенко.

В последний раз Лукашенко приезжал в Россию в апреле. Он принял участие в заседании высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. Известно, что переговоры с Путиным могут продолжиться два дня.

Также Лукашенко оценивал планы Польши по переброске наемников. Еще президент республики добавил, что сейчас Польша продолжает подключать наемников.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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