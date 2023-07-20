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Украина объявила все идущие в черноморские порты РФ суда «военными целями»

Минобороны Украины заявило о запрете судоходства на северо-востоке Черного моря

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Yoruk Isik/Reuters

Минобороны Украины заявило, что с полуночи 21 июля все суда, которые заходят в черноморские порты России, могут попасть под категорию перевозящих военные грузы со всеми возможными рисками. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Министерство обороны Украины предупреждает, что <…> все суда, следующие в акватории Черного моря <…> могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения», — уточнили в заявлении, напомнив о рисках.

Одновременно ведомство объявило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива «опасным» и запретило его с раннего утра 20 июля.

Продовольственную сделку заключили год назад и с тех пор несколько раз продлевали. 17 июля Россия отказалась от дальнейшего участия в этой инициативе из-за невыполнения обязательств другими сторонами соглашения.

Позднее Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, которые идут в украинские порты Черного моря, будут считаться перевозчиками грузов военного назначения.

Минобороны Турции сделало заявление о продолжении контактов с Москвой, ООН и Киевом по возобновлению черноморской инициативы.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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