В США предрекли Байдену поражение на выборах 2024 года

Президент США Джо Байден вряд ли сможет переизбраться лидером государства в 2024 году, даже если посадит за решетку своего наиболее вероятного соперника в лице экс-главы Белого дома Дональда Трампа, считает ведущий Fox News Ларри Кудлоу. В эфире телеканала он отметил, что основной угрозой для политика является его собственный послужной список.

«Назовите это Джо Байденом против Джо Байдена, и Джо Байден проиграет. Новый опрос Monmouth показывает, что только 34% респондентов одобряют действия президента Байдена в отношении инфляции, несмотря на его попытки продать «байденкономику» в ходе предвыборной кампании. Кстати, этот опрос также показывает, что только 3 из 10 американцев считают, что страна лучше справляется с экономическим восстановлением, чем остальной мир после пандемии. А согласно исследованию Reuters, Байден получил 33% одобрения в отношении экономики в целом и 28% в отношении инфляции. Нехорошо, Джо», — отметил Кудлоу.

С точки зрения телеведущего, советника президента США по экономике во времена президентства Трампа, именно экономические проблемы станут камнем преткновения для кампании Байдена. Кудлоу также добавил, что большинство утверждений главы государства о победе над инфляцией и прочих экономических успехах являются ложными.

«Байден проиграет, потому что эти выборы будут посвящены кошелькам, кухонным столам и экономике», — подчеркнул телеведущий.

Ранее большинство граждан США выступили против участия Байдена и Трампа в выборах 2024 года.