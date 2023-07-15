Глава Минобороны Великобритании заявил о намерении покинуть свой пост

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что намерен покинуть свой пост этой осенью и уйти из политики. Об этом он рассказал в интервью The Times.

Ранее The Times написала о том, что министр обороны Британии Бен Уоллес может уйти в отставку осенью 2023 года.

Отмечается, что Уоллес, несмотря на слухи о возможной отставке, остается сторонником действующего премьер-министра Британии Риши Сунака. На его место могут претендовать заместитель главы министерства финансов по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.

Также Бен Уоллес прокомментировал свое заявление о «неблагодарности» Украины в вопросе поставок оружия.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.