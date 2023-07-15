Илон Маск заявил о лицемерии со стороны США

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил о лицемерии со стороны Вашингтона, комментируя поставки США Украине кассетных боеприпасов. Об этом он сообщил в Twitter.

«Америка всегда осуждала как зло тех, кто использует кассетные бомбы. А теперь мы отправляем их для использования? Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — сказано в сообщении.

Накануне в материале для The New York Times корреспондент Эрик Шмидт, ссылаясь на сотрудников Пентагона, писал, что по мнению американских официальных лиц и аналитиков, отправленные США кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение дел Вооруженных сил Украины.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, — применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

В этот же день президент США Джо Байден сообщал, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы было принято в связи с тем, что у них заканчивались обычные снаряды.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.