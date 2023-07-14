Консульское агентство Польши в Смоленске будет упразднено в конце лета

МИД Польши сообщил, что польское консульское агентство в Смоленске будет упразднено по решению российской стороны с 31 августа, передает ТАСС.

«Учреждение будет ликвидировано 31 августа 2023 года, а его функции будет исполнять непосредственно посольство Польши в Москве», — заявили в министерстве.

МИД Польши назвал решение российской стороны «еще одним недружественным и непонятным актом». Там также подчеркнули, что Варшава оставляет за собой право принять ответные меры.

14 июля правительство России сообщило, что приняло решение закрыть консульское агентство Польши в Смоленске в связи с изъятием российской дипломатической недвижимости на польской территории и сокращением дипломатического присутствия РФ в республике. Позже посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ для уведомления о закрытии агентства.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.